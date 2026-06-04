探検初参加となったしゅんの幼少期の秘話が母親からの手紙によって明かされ、甘えん坊な一面が暴露される一幕があった。【映像】月9に出演！イケメンに成長した現在の姿ABEMAにて6月3日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#58では「すぱのび探検隊」と題した企画が展開。世界的洞窟探検家の吉田勝次氏による案内のもと、しゅん（倉澤俊）、ゆま（谷村優