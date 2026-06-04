衆院憲法審査会は4日、憲法改正の手続きを定めた国民投票をテーマについて討議を行い、与党筆頭理事をつとめる新藤義孝衆院議員は、国民投票法の改正案を今国会に提出する考えを示した。憲法審で新藤氏は、「改正案の法案提出に向けて準備を進めている」とした上で、「提出され次第、速やかに法案審議に入ることを提案したい」と述べた。さらに「公職選挙法の開票立ち合い人の規定の整備、投票立ち合い人の要件の緩和、FM放送によ