結婚式という幸せなイベントが、こんなにもトラブルの火種になってしまうとは…。香奈さんにはまったく悪気がないのが、またなんとも言えないところです。親友ふたりとの関係が修復されることを願いたいものの、この先の展開はどうなっていくのでしょうか…。>>【まんが】結婚式に招待してあげたのに(ウーマンエキサイト編集部)