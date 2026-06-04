元巨人監督の堀内恒夫氏が４日、自身のブログ「今日もどこかであくたろう」を更新。「長嶋茂雄さんの一周忌、よくぞ勝ってくれた！」として３日のオリックスについてつづった。試合は１−４で巨人が３点を追う八回にドラマが。１死満塁で丸が劇的な逆転満塁ホームランを放った。堀内氏は「この瞬間、思い出した光景があるんだ」とし、「長嶋さんが監督の時にね末次利光さんがサヨナラ満塁ホームランを放ったんだ。すると長