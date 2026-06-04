テニスの「全仏オープン」は6月3日（日本時間4日）、女子シングルス準々決勝が行われ、第1シードのアリナ・サバレンカが登場した。第25シードのＤ・シュナイデルと対戦し、6-3、5-7、0-6というよもやの大逆転負けを喫し、まさかのベスト4進出を逃した。熱心なちびっこファンからのエールも虚しく、絶対的な強さを誇る世界女王がパリの赤土から姿を消す衝撃の波乱が起きた。【映像】女児の手作りボードと熱烈な応援の様子22歳で