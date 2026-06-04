6月4日、日本バスケットボール協会（JBA）は、7月3日と7月6日に中国および韓国で開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」のアウェー2連戦へ向けて、6月18日より味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）において、2026年度バスケットボール男子日本代表チームの第2次強化合宿を実施することを発表した。 それに伴い、