午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４６４、値下がり銘柄数は１０６０、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に海運、銀行、機械、倉庫・運輸。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS