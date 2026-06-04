セガは、オープンワールド型アクションアドベンチャーゲーム『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』のNintendo Switch 2版を、9月18日に発売することを決定した。 【画像あり】レゴ姿になったバットマンたちスクリーンショット 現在、全国のゲーム取扱店にて本作パッケージ版の予約を受け付けている。予約特典として、コミック『ダ