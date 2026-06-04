JR西日本は、2026年夏（7月〜9月）の臨時列車の運転概要を発表しました。注目は、お盆およびシルバーウィーク期間中に計6本増発する臨時寝台特急「サンライズ出雲（91号・92号）」です。日本で唯一毎日運行している定期夜行列車ですが、今回の臨時列車は定期便とは異なる特別なダイヤで運行します。所要時間が長く、明るい日中帯に山陰・伯備線の車窓をじっくり楽しめることから、鉄道ファンや旅行好きの間で即完売必至の「プラチ