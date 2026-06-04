（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）の史哲（してつ）董事長（会長）は4日、立法院（国会）交通委員会に出席し、先月に発生した大規模な輸送障害について改めて謝罪した。今後、短、中、長期の3段階で目標を設定してメンテナンス作業や緊急対応体制の強化を実施していくとし、2000億台湾元（約1兆円）を超える設備投資も検討していると述べた。高鉄は5月25日、信号関係の異常により、ほぼ終日にわたって北行き・南行きそれ