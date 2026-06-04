「一番の悩みというか、課題は人間関係です」 【画像】殺人犯とも対話する、新しい現場 受刑者からそっとこぼれる本音。それに向き合う、説教でも指導でもない「対話」の時間です。 去年、118年ぶりとなる刑法の改正により、新たな刑罰「拘禁刑」が導入されました。これにより全国の刑務所は、今大きな転換期を迎えています。かつて受刑者を懲らしめる場所という側面が強かった刑務所は、これまで以上に「立ち直りの場所」とし