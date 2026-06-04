先月、山形県南陽市にのホームセンターでドリルビット１０本を盗んだとして、６５歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟県新発田市に住む、自称・農業の男（６５）です。 警察によりますと、男は先月２１日の午後０時１５分ごろ、南陽市蒲生田にあるホームセンターで、ドリルビット１０本（販売価格合計２万８９３０円）を盗んだ疑いが持たれています。