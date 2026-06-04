リモートワークや外出先での作業が当たり前になった今、「軽さ」と「快適さ」を両立したガジェットのニーズが高まっている。そんな中、PC周辺機器ブランド「EWIN（イーウィン）」から折りたたみ式ワイヤレスキーボードの新モデル「EW-AM021」（価格は7980円）と「EW-NTKB301」（同1万1000円）が発売となった。EW-NTKB301は、タッチパッドとテンキーを搭載した業界初のモデルという（アースリボーン調べ）。ノートPC並みの操作性