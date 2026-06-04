4日15時現在の日経平均株価は前日比1015.95円（-1.49％）安の6万7386.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は464、値下がりは1060、変わらずは34と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は735.34円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が119.34円、フジクラ が38.01円、村田製 が30.57円、ファナック が30円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、