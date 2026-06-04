長崎市の防水工事業の男が、従業員を木刀で殴った上バーナーの火を体に噴射してヤケドを負わせたとして逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、長崎市の防水工事会社を経営する内野 隆弥容疑者(40)です。 警察によりますと、内野容疑者は去年6月、長崎市上戸町の倉庫で当時従業員だった40代の男性を木刀で殴り、バーナーの火を体に噴射して両足の太ももなどに全治6か月のヤケドを負わせた疑い