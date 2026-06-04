中国石油化工集団（シノペック）の発表によると、中国が独自開発したT1000級高性能炭素繊維がこのほど上海で量産に成功しました。同製品は航空宇宙、エンボディドAI、低空経済などの分野で活用できます。今回量産を実現したT1000級高性能炭素繊維は1束に1万2000本の極細の単繊維（フィラメント）からできており、単繊維の直径はわずか7マイクロメートルにすぎません。炭素繊維1束の引張強度は6.5ギガパスカル以上で、約10トンの中