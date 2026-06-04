NHKは4日、再来春（2028年度前期）の第118作目連続テレビ小説が、河合優実主演、宮藤官九郎氏脚本による『ほんのモキチ』に決まったと発表した。【写真】ヒロインを務めるのは…ホワイト衣装で笑顔をみせる河合優実日本を代表する歌人・斎藤茂吉と妻・斎藤輝子（1895年〜1984年）をモデルにした物語。輝子は、茂吉の妻として、献身的に夫に尽くす…わけでもなく、“悪妻”と呼ばれながらも、ひたすら自分に正直に、自由に生き