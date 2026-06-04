豪雨災害をもたらす「線状降水帯」の予測精度を向上させようと、気象庁気象研究所が今夏、発生源となる海上の水蒸気の量などをレーザー光で観測する研究に乗り出す。水蒸気を含む大気にレーザー光を照射し、反射したレーザー光を調べることで量や分布を精密に捉える。同庁の観測船で３年かけて試験観測し、現状１０〜２０％台にとどまる的中率の向上を目指す。線状降水帯は、次々に発生した雨雲が線上に連なり、同じ地域に大雨