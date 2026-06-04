長野県佐久市の香坂山遺跡で出土した「大型石刃」などの石器群（国武貞克氏、佐久市教育委員会提供）文化庁は、各地の遺跡調査の成果を紹介する「発掘された日本列島2026」を計5都県で順次開催する。13日からの東京を皮切りに、兵庫、青森、長野、新潟を巡回する。縄文土器や埴輪など計約430点が並ぶ予定だ。近年の発掘成果を展示する「新発見考古速報」は計10カ所の遺跡を取り上げる。後期旧石器時代に当たる約3万6800年前の