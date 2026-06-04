本格的な夏を前に家庭用エアコンの取り付け工事が例年以上に混み合っている。来春からエアコンの省エネ基準が厳しくなることを受け、買い替えの駆け込み需要が高まっていることが主な理由だ。中東情勢の悪化による部材不足も混雑に拍車をかけている。（大重真弓、栗山泰輔）「驚いた」「工事まで３週間ほどかかると聞き、驚いた」千葉県鎌ヶ谷市の自営業男性（４３）はそう語る。自宅の居間で１０年以上使っていたエアコンの