女優の長谷川京子(47)が真夏のコーデを公開し、ファンから「とっても素敵」と反響を呼んでいる。 【写真】ぜい肉なんてない！ ピラティスで鍛えた足が美しい 長谷川は1日に更新したインスタグラムで「真夏のような暑さが続くここ数日だけど。お洒落はしたいから。変わらず同系色でまとめるコーディネートが好きです。そして最近はこのバッグが大好きで毎日使っています。今日もお昼からの撮影の前に、しっ