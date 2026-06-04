ゲンジボタル 6月4日は「虫の日」です。この時期にぴったりの初夏の風物詩「ホタル」見たことありますか？そんなホタルについて、光る不思議などを虫の専門家に取材しました。 高松市南部の塩江地区。午後8時ごろ、ぽつりとぽつりと光が現れました。「ゲンジボタル」です。例年より1週間ほど早く見頃を迎えています。 （見に来た人）「綺麗だなあと思って。今年はまあまあこの短時間でよく見れた方かなと」