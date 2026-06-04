GitLabはソフトウェア開発からデプロイまでの全行程を支援するDevSecOpsプラットフォームです。そんなGitLabが2026年6月2日、事業構造を再編するためにフルタイム従業員の14％を解雇し、22カ国から撤退することを発表しました。GitLab Inc. - GitLab Reports First Quarter Fiscal Year 2027 Financial Resultshttps://ir.gitlab.com/news/news-details/2026/GitLab-Reports-First-Quarter-Fiscal-Year-2027-Financial-Results/def