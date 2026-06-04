女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は５日に、第５０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。その時ヨシ（明星真由美）が病室に現れて…。りん（見上愛）は夕凪を救う手だてを考え