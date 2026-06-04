俳優と結婚したグラビアアイドルが、双子妊娠を発表した。４日に自身のインスタグラムを更新し、「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さまへ。この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう…双子ちゃんです！」と公表したのは、グラビアアイドルの大貫彩香（３３）。夫は２０２２ミスター・ジャパングランプリで俳優の石見海人（３２）だ。「私たち夫婦も突然４人家族になる事に驚きつつ