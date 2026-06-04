ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）が3日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。SNSでムカついた指摘を明かした。冒頭、粗品に「さすがにオマエも経験ないんちゃうかなと思うねんけど」と切りだし、自身のXでの投稿が2500万インプレッションをたたき出したことに言及。粗品が「見ましたよ」と応じると、得意げに語り始めた。きっかけはボートレース尼崎で始まった期間限定の冠予想番組。同番組内でア