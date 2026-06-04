元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。西武が交流戦5勝目を挙げた3日の阪神戦（甲子園）を振り返った。1―0リードの7回1死一、三塁の場面。打撃好調の古賀悠斗が打席に入った。辻氏は「あの場面で古賀が考えることは犠飛でも1点入るということ。内野ゴロは併殺になる」と指摘した。その状況で古賀は阪神・大竹のボールを見極め3ボール2ストライクまでカウントを持っていった。その点は