漫画家の小栗かずまた氏が４日、Ｘを更新。月刊誌「最強ジャンプ」８月号から自身の先祖を描く歴史漫画を短期連載すると告知した。小栗氏の先祖は、来年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主人公である小栗忠順。同誌で「短期集中連載」とし８月号から「小栗忠順物語〜ボクのひいひいおじいちゃん〜」を連載すると告知された。小栗氏はアニメ化もされた「花さか天使テンテンくん」などを手がけるギャグ漫画家。Ｘでこの連載