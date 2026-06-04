中国・吉林省で5月26日、旧日本軍が遺棄した化学兵器の処理作業中に毒ガスが漏れ出し、作業中の日本人作業員2人が一時入院する事故が起きていたことが分かった。内閣府への取材で明らかになった。日本人作業員2人は、既に退院し、日本に帰国している。日本政府は、2000年以降、旧日本軍が中国に遺棄した化学兵器の発掘・回収作業を実施している。事故当日は、発掘した砲弾の処理中に毒ガスが漏れ出し、、作業中の複数の日本人作業