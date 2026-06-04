吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホーク良ちゃんが4日、Xを更新。恒例の実名暴露投稿を行った。良ちゃんは芸人をめぐる実名暴露投稿を得意としている。今回はコットン西村真二を取り上げた。「全芸人に嫌われていたけど今はちょっと好かれているコットン西村の悪いところは」と投げかけた上で「ほうれい線」と明かした。このポストに対し「自分が1番人気だったと自分から語っちゃうところがまだたまに出てて宮迫味を感じる」