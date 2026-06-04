にんべんは6月1日、だしの惣菜専門店「一汁旬菜日本橋だし場」で夏季限定の弁当2品と惣菜6品の計8メニューを発売した。「夏野菜のだしスープカレー」など暑い夏でも食欲をそそるスパイシーな味わい、旬の夏野菜をふんだんに使用した、だし香る彩り豊かなラインアップを用意した。夏らしい爽やかな弁当と惣菜を販売する。「夏野菜のだしスープカレー」は、食べ応え抜群のスープカレー。だしで炊き上げたごはんの上に、オクラ