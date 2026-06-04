タレントの若槻千夏さんが6月1日、自身のインスタグラムを更新。心温まる親子の様子を投稿しました。【写真を見る】【 若槻千夏 】親子で “嵐を熱唱” 「ママの誕生日だから僕のお小遣いでカラオケ行こって誘ってくれた」若槻さんは、親子でカラオケを歌う動画を添えて「ママの誕生日だから僕のお小遣いでカラオケ行こって誘ってくれた」と投稿。 動画には、親子で肩を組んで、嵐の『Happiness』を歌う様子が。文章では「嵐