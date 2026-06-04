令和8年5月25日～5月31日までの1週間における、熱中症の救急搬送状況が消防庁より発表されました。 【グラフで見る】熱中症による搬送者数10都道府県（多い順） 前年同期比で約4倍の1422人が搬送 消防庁によりますと、この1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で1422人に上りました 。 前年の同じ時期（令和7年5月25日～31日）は355人（確定値）であったことから、前年比で約4倍と大幅に増加しているこ