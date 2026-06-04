「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」大沢瑠璃乃役などで知られる人気声優・菅叶和（24）が4日、自身のXを更新。先月27日に体調不良のため複数のイベントなどへの出演を見合わせると発表していたが、活動再開することを明らかにした。菅は「いつも応援していただいているみなさまへこの度はご心配をおかけしてしまいすみません。事務所から発表させていただいた日に、お医者さまから『水疱瘡』との診断を受け