NHKは4日、都内の同局で会見を開き、28年前期の連続テレビ小説が「ほんのモキチ」に決まり、脚本を宮藤官九郎（55）、ヒロインを河合優実（25）が務めることが発表された。◆河合優実（かわい・ゆうみ）2000年（平12）12月19日、東京都生まれ。19年映画「よどみなく、やまない」で主演デビュー。22年に映画「「冬薔薇（そうび）」「PLAN 75」「ある男」などで、ブルーリボン賞新人賞受賞、第35回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎