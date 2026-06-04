お笑いタレントのエハラマサヒロが４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。トラブル動画を使ったＳＮＳ上の手法に苦言を呈した。エハラは「最近話題の動画を見ると、絶対どこかで揉める場面があって、揉めたところで緊迫感作る為に無音になって強張る表情の出演者の顔が何人か差し込まれてるわね」と、バズっている動画の傾向を指摘。さらには「揉めると数字が伸びるからとりあえず全部揉めて、延長戦をＸでやってＸも伸ばすという