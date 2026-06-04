【モデルプレス＝2026/06/04】東京・中目黒に、「雪見だいふく」を“648通り”にカスタマイズして楽しめるテイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」が、2026年6月17日（水）〜9月23日（水）の約3ヶ月間にわたりオープンする。【写真】3ステップで自分だけの「my雪見だいふく」が完成◆“648通り”の組み合わせで自分好みの「雪見だいふく」を同カフェでは、8種類のアイスと18種類のアイスのトッピング・仕上げを選べ、計648通りも