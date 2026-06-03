発売後わずか1日で完売した祇園辻利の人気セット「濃厚抹茶スイーツBOX」が、多くの再販希望の声に応えて50個限定で再登場します。京都・宇治抹茶の奥深い味わいを存分に楽しめる特別なアソートは、自宅で過ごすリラックスタイムにもぴったり。祇園辻利初登場の話題作から茶寮都路里の人気スイーツまで、抹茶好きにはたまらない贅沢なラインナップをご紹介します。 わずか1日で完売した限定BOX 「濃厚抹