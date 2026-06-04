寿司チェーンのかっぱ寿司は、夏季限定デザート「ジューシー白桃杏仁豆腐」を6月11日から全国のかっぱ寿司店舗（一部改装中店舗を除く）で販売する。価格は340円（税込）から。持ち帰り商品は6月25日より販売開始する。〈ジューシー白桃杏仁豆腐〉杏仁霜（あんにんそう）と生クリームを使用した杏仁豆腐は、豊かな香りとコクを備えながら、ゼラチンベースならではのなめらかな口どけが特徴。白桃の自然な甘みと華やかな香りを生か