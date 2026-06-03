ベースメイクの美しさをさらに高める新アイテムが、ディオール フォーエヴァーから登場します。2026年7月3日（金）に全国発売される新メイクアップベースとルースパウダーは、まるでフォトスタジオで仕上げたような美しい肌印象を演出。スキンケア効果とメイクアップ効果を両立しながら、近づくほどに美しい仕上がりを叶えてくれます。さらに数量限定のクッションケースも登場し