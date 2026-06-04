壺井栄賞を受賞松下侑愛さん提供：壷井栄顕彰会 香川県の児童生徒のすぐれた作文を称える第54回壷井栄賞に、小豆島中学校3年(応募時2年)の松下侑愛さんの作品「『コーダ』の僕が見る世界を読んで」が選ばれました。 「『コーダ』の僕が見る世界」は五十嵐大さんのエッセイです。コーダ(CODA)はChildren of Deaf Adultsの略で、聴覚に障害がある親のもとで育つ、聴こえる子どものことです。 最終選考