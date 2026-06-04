シンガーソングライター 平井 大 主催のビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」は、大阪のファンの熱い願望と泉南市のバックアップもあり、泉南ロングパークでの開催は今年で3回目を迎えます。自然体であたたかな歌声と、ウクレレやギター、そしてバンドとのセッションが奏でる音楽は、”海やリゾート”を連想する愛に満ち溢れた、ピースフルな世界へと誘います。平井