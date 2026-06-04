韓国発のスキンケアブランド「WHIPPED（ホイップド）」が、2026年6月5日（金）から7月1日（木）まで渋谷PARCO 4F「THE HYUNDAI」にて期間限定POP-UPストアを開催します。ベーカリーをコンセプトにした愛らしい世界観と、ヴィーガン処方にこだわったスキンケアアイテムが魅力のWHIPPED。限定商品や豪華ノベルティ、DIY体験まで楽しめる特別なイベントは、美容好きの女性に見逃せない内容となっています♡