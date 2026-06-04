プロポーションづくりをサポートするダイアナの人気補整下着シリーズ「ダイアジェンヌ」から、多くの再販リクエストが寄せられていた“スモーキーブルー”が期間限定で復活しました。落ち着きのある上品なカラーは、身に着けるたびに気分を高めてくれる特別な存在。美しいボディラインを目指しながら、おしゃれも楽しみたい女性にぴったりの注目コレクションです♡ 待望のスモ&#