平成世代にはたまらない『ウサコレフレンズ』と『一期一会』のコラボ雑貨が、サンキューマートに登場します♡2026年6月4日（木）12時より公式オンラインショップで先行予約を開始し、7月上旬からは全国の店舗で順次販売予定。懐かしさあふれる世界観と今っぽい可愛さを融合したアイテムは、日常使いからコレクションまで楽しめるラインナップとなっています。 『ウサコレフレンズ』のポップな雑貨が勢揃い