沖縄県で2024年、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に抗議する女性と警備員男性がダンプカーに巻き込まれ死傷した事故で、県警が重傷だった女性を、死亡男性に対する重過失致死容疑で5日にも書類送検することが4日、分かった。