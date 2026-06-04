お笑いコンビ、蛙亭の中野周平（35）が4日、Xを更新。声優花澤香菜（37）からの絶賛に感謝した。花澤は5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。声優業で天下を取れそうな芸能人について聞かれ「「蛙亭の中野さん」と返答。「なんかテレビから声が聞こえると、向いちゃうんですよね。すっごいいい声」と絶賛していた。中野は当該発言の記事を引用し「花澤香菜様からの、絶賛…！？」と驚いた。続け