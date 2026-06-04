自民党の政治制度改革本部総会であいさつする鈴木幹事長＝4日午後、東京・永田町の党本部自民党の鈴木俊一幹事長は4日、党本部で開かれた政治制度改革本部総会で、高市早苗首相から「今国会で1割を目標に衆院議員定数削減を目指す。削減は比例代表として、党内の意見をまとめてほしい」との指示を受けたと明らかにした。指示を踏まえ、比例代表45削減で議論を進めるよう要請。出席者の一部からは異論も出たが、比例45減での意見