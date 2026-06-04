ドーピング違反で3月上旬まで4カ月間の資格停止処分を受けていた競泳男子の光永翔音（中大）が4日、東京アクアティクスセンターで行われている日本選手権で予選に出場後、取材に応じ「意識の低さが招いた結果。トップ選手という自覚がなかった」と反省を口にした。昨年9月、せきの症状を抑えるために薬を使用し、検査で禁止物質が検出された。競技前日までに資格停止期間が終了するなら大会エントリーを仮申請できる日本水連の