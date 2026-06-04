お笑いタレントかみじょうたけし（48）が、4日放送のMBSラジオ「こんちわコンちゃんお昼ですょ！」に出演。自身の結婚秘話を明かした。「今から16、17年前です。交際していた彼女の実家にあいさつに行ったんです。まだ将来が不安だらけの時期でした」「ひとり娘ということもあって、お父さんは『芸人やってる？』『見たことないなあ』と、ガードが固かったんです」しかし、ひとつのきっかけで父親の態度が一変する。「『レギュラー